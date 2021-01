Il bivio è il seguente: da una parte la Juventus a zero in estate, dall’altra una nuova squadra subito e gli Europei. Milik, forse, ha già deciso

Forse, nell’attesa, lui ha già deciso. Altrimenti avrebbe fatto di tutto per trovare subito un’altra squadra. Invece Arek Milik resta distante dai rumori del mercato, come se il conto alla rovescia non gli appartenesse. Come se una scelta l’avesse già presa e non da oggi. Il centravanti polacco vivrà da separato in casa gli ultimi mesi della sua avventura al Napoli e in estate sarà libero di firmare per la sua nuova squadra. Che, con ogni probabilità, sarà la Juventus. Questo lo scenario che potrebbe verificarsi salvo clamorosi colpi di scena al momento non previsti. Milik ha già scelto consapevole del rischio, concreto, di rinunciare agli Europei. Ma la Juve è il suo grande sogno e farà di tutto per realizzarlo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milik e il suo futuro

il buon senso avrebbe convinto Milik ad accettare subito, in estate, una nuova squadra. Non l’ha fatto e ora aspetta. In questi giorni ci hanno provato Atletico Madrid e Marsiglia, lui ha aperto solo in parte, ma senza l’accordo tra i club la volontà di Milik sarà solo relativa. L’ex Ajax aspetta, ha un accordo con la Juve e sa che a parametro zero, in estate, saranno tanti i club a lui interessati.

LEGGI ANCHE >>> Il Milan rinuncia a Simakan? Il colpo di scena

Il Napoli spera di venderlo ma sa che sarà difficile, anche perché non regge la ‘minaccia’ degli Europei: Milik, con la sua scelta, sa già che stare fermo fino alla prossima estate vorrà dire addio Nazionale. Un’eventualità già calcolata. Il prezzo da pagare per regalarsi i bianconeri.