Giorgio Chiellini torna titolare con la sua Juventus. Il difensore bianconero giocherà dal primo minuto in Coppa Italia.

La Juventus di Andrea Pirlo sarà impegnata domani sera alle 20:45 contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà gara secca, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità per stabilire la squadra che si qualificherà ai quarti. I bianconeri, con ogni probabilità, ruoteranno: Pirlo è già pronto con il turn over in vista dell’impegno contro i rossoblu.

Coppa Italia Juventus – Genoa: si rivede Chiellini

Contro il Genoa in Coppa Italia, si rivede Giorgio Chiellini. Il senatore bianconero, dopo gli otto minuti in campo contro l’Udinese lo scorso 3 gennaio, ha collezionato due panchine contro Milan e Sassuolo. Rientrato dall’infortunio che l’aveva tenuto fermo ai box da ottobre scorso, il difensore della Juventus è pronto a tornare in campo da titolare. Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di Juventus TV, ha presentato il match contro i ragazzi di Davide Ballardini, svelando alcune novità di formazione: “Stiamo valutando, abbiamo ancora degli infortunati che, purtroppo, non saranno del match. Rientrerà Giorgio Chiellini, visto che si allena con noi da un po’ di tempo. Anche Gigi Buffon partirà dall’inizio. Gli altri li valuteremo domani mattina”.

