Diletta Leotta ha trovato l’amore, beccata con un attore di fama mondiale

Ultimo clamoroso gossip che riguarda Diletta Leotta, il nuovo flirt la vede vicina ad un noto attore di fama mondiale.

Per Diletta Leotta la maggior parte del tempo è dedicata al suo lavoro. Dal campo con Dazn a Radio 105 passando per la sempre intensa attività da influencer. La Leotta non si ferma mai, e cosi è molto difficile provare ad alimentare la propria vita sentimentale.

La bella giornalista siciliana si è ormai allontanata dal suo ultimo flirt, il pugile Daniele Scardina. “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore”, aveva dichiarato l’ex concorrente di ballando con le stelle a La Gazzetta dello Sport.

“Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri. Però aggiungo: mai dire mai!”, la chiosa di scardina di fatto non ha totalmente eliminato le possibilità di potersi riavvicinare alla conduttrice. Il punto è un altro: e se ormai fosse troppo tardi?

Diletta Leotta, il nuovo flirt con un attore famoso

Si, perchè se è vero che il ricordo di Daniele Scardina è ormai lontano, sembra ci sia già qualcuno pronto ad occupare il cuore della ragazza siciliana. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’indiscrezione che per alcuni ha il sapore di clamoroso.

La Leotta, infatti, sarebbe caduta nel bel mezzo di un flirt con l’attore Can Yaman. Uno dei sex simbol del momento, per il 31enne sono stati giorni di lavoro a Roma, con le immagini sul set con Ozpetek per una pubblicità a firma del noto regista.

Ci sarebbero stati addirittura cinque giorni dei vera passione, come anticipato dal settimanale ‘Chi’ che ha beccato i due in atteggiamenti molto intimi. Insomma, quella che sembra la prima coppia da urlo del 2021 porta di nomi di Diletta Leotta e Can Yaman.