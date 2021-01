Comunicati da pochi minuti gli squalificati in Serie A in vista della diciottesima giornata di campionato. Ci sono diversi big che non ci saranno per il dispiacere di allenatori e amanti del Fantacalcio

Sono nomi importanti e mancheranno alle rispettive squadre e a tutti i fantallenatori che a inizio anno avevano puntato su di loro. Per rosso diretto o doppio giallo, sono sette i calciatori appena squalificati per una giornata dal Giudice Sportivo. Tra i nomi di spicco si leggono quelli di Rafael Leao del Milan o Jankto della Sampdoria, entrambi proprietari di bonus nell’ultima giornata.

Serie A, gli squalificati del 17esimo turno: tegola al Fantacalcio

Leao, in gol col Torino, non ci sarà per la prossima di campionato. Il centravanti del Milan, infatti, era diffidato ed è stato ammonito, dunque sarà costretto a saltare la trasferta di lunedì a Cagliari. Partita che non disputerà neppure Nandez che sconterà il secondo turno di stop dopo il rosso col Benevento.

Tra gli squalificati anche Di Lorenzo del Napoli, Hernani del Parma, Jankto della Sampdoria e Reca del Crotone, così come Rincon del Torino. Sarà squalificato per rosso diretto Pedro Obiang del Sassuolo, protagonista del brutto fallo ai danni di Chiesa. Un intervento che solo grazie al Var è stato valutato da rosso.