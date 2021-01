Il futuro del Papu Gomez sembrerebbe esser ormai lontano dall’Atalanta. Il fantasista argentino piace a Juventus, Inter e Fiorentina. Quale sarà il suo destino?

L’Atalanta dovrà ragionare attentamente sul futuro del Papu Gomez in vista di gennaio. 10 milioni la richiesta di Percassi, cifra che starebbe spaventando totalmente le pretendenti. Gomez piace parecchio all’Inter, ma con il mercato bloccato difficilmente i nerazzurri tenteranno l’affondo.

Da valutare anche il piano della Juventus, alle prese con l‘infortunio di Dybala e pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista dei prossimi giorni. Timido interesse, ma bianconeri alla finestra pronti a valutare il possibile affondo.

Il futuro del Papu Gomez ancora da decidere: avanza la Juventus

Come accennato, la Juventus potrebbe valutare il da farsi nel corso dei prossimi giorni. Le condizioni di Dybala starebbero preoccupando leggermente la società bianconera, pronta a tutelarsi soprattutto in vista dell’inizio della Champions League. Circa 20 giorni di stop per la Joya, situazione che starebbe facendo riflettere la società juventina.

Da monitorare anche l’interesse della Fiorentina. Il Papu Gomez andrebbe a completare il reparto offensivo viola alle prese con i costanti ko di Ribery. Il fantasista argentino rappresenterebbe la giusta alternativa all’esterno francese: stesse caratteristiche tecniche e possibilità di adattarsi alla perfezione sia nel ruolo di trequartista, sia nel ruolo di esterno offensivo.