Il contratto in scadenza nel 2022, il secondo posto in classifica ma l’Inter e Conte non continueranno insieme il prossimo anno

Non sarà una questione di risultati, neanche un problema di rapporti. Per l’Inter e Conte ci si avvia verso gli ultimi mesi insieme. Ad oggi, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo, a fine stagione le strade tra la società nerazzurra e il tecnico salentino sono destinate a dividersi, nonostante un altro anno di contratto.

Del resto – come riporta TuttoSport – il silenzio su un eventuale rinnovo la dice lunga sulle scelte del club che in questo momento è impegnato più a sistemare il bilancio che a progettare il futuro. Proprio questa è una delle cose che allontana Conte dall’Inter: Suning ha cambiato prospettiva sugli investimenti nella società ed ora non è escluso un nuovo ingresso nell’Inter.

Inter-Conte, matrimonio con scadenza

Proprio per questo tra l’allenatore e il club si sta consumando un matrimonio con data di scadenza. Conte del resto nelle ultime dichiarazioni qualche malumore lo ha lasciato trasparire. Quel “io non voglio niente” non è una resa davanti ai problemi finanziari che hanno colpito non solo l’Inter, ma l’intero mondo del calcio, ma un modo di prendere le distanze.

C’è poi quel continuo riferimento alle scelte della società che segna una differenza di vedute che non può che portare all’addio. Anche perché i 12 milioni di euro di ingaggio sono una somma troppo alta per l’attuale periodo del club. Ma anche questo è un problema sulla strada della separazione: servirà un accordo al momento del divorzio e senza questo potrebbe anche continuare un matrimonio ‘di convenienza’. Quanto per l’Inter e Conte lo dirà il campo.