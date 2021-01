Si è conclusa la partita di Coppa Italia fra Milan e Torino, dopo il pareggio maturato fra tempi regolamentari e supplementari.

Una partita intensa quella andata in scena questa sera a San Siro e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, obiettivo dichiarato per entrambe le squadre. Per il Torino si tratta anche dell’occasione di gustarsi una rivincita “calda” dopo il 2-0 sofferto nell’ultimo incontro di Serie A. Per il Milan è invece l’occasione di regalare minuti a molti giocatori, in particolare a Zlatan Ibrahimovic che ritrova la titolarità.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Come detto, sfida intensa, alla quale non sono mancate giocate, occasioni, cambi, proteste e soprattutto cartellini, distribuiti dall’arbitro Paolo Valeri con estrema solerzia: il conteggio finale è di 9 cartellini gialli e 2 rossi, elargiti a Donnarumma (oggi in panchina) da una parte e Giampaolo dall’altra. Ciò che è mancato sono stati i gol, 0-0 il risultato dopo i 120 minuti di gioco, nonostante gli sforzi da parte di un Milan alla costante ricerca della costruzione e del Torino che non ha mai rinunciato a cercare di colpire in contropiede.

Una sola occasione per parte da segnalare nel primo tempo, con Ibrahimovic che rompe il ghiaccio con controllo e conclusione alta a seguire il lancio di Calabria; risposta granata affidata a Gojak che in girata dal limite impegna Tatarusanu che è attento e para in tuffo.

Secondo tempo giocato su ritmi più elevati, con il Milan più convinto nella ricerca della rete. Fra il 57′ e il 59′ minuto di gioco i rossoneri colpiscono due legni, per non perdere l’abitudine: prima Dalot su azione innescata da Kalulu (oggi terzino), poi Calabria su cross dello stesso Dalot. Seguono girandola di sostituzioni ed espulsione per proteste di Donnarumma, che dalla panchina reclama a gran voce un rigore mai assegnato. Al minuto 86 occasione per Diaz che calcia alto servito da Calhanoglu, nulla di fatto. Dopo 4 minuti di recupero si va ai supplementari.

Pareggio durante i 90 minuti regolamentari, squadre in campo per i supplementari

LEGGI ANCHE >>> L’inquietante previsione che spaventa il Napoli e Gattuso

Durante i 30 minuti che precedono i rigori si vede una partita più equilibrata con il Torino che tiene botta e poco altro da segnalare: si va dunque ai rigori, durante i quali i padroni di casa sono perfetti (5 su 5) e Tatarusanu compie il salvataggio decisivo sul tiro di Rincon.

La stagione del Milan va avanti su tutti i fronti, il Torino può consolarsi con una prova di carattere, segnale di crescita.