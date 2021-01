Il Napoli spaventato da una previsione che potrebbe ‘rovinare’ i piani dell’allenatore Rino Gattuso: i dettagli

Un inquietante dubbio aleggia sul Napoli e riguarda l’infortunio di Victor Osimhen: quando tornerà l’attaccante nigeriano a disposizione? Ancora alle prese con il Covid, è soprattutto l’infortunio alla spalla a preoccupare. Lo ha fatto capire lo stesso Gattuso dopo la gara con l’Udinese spiegando che di tornare in campo al momento non se ne parla. I passaggi da fare sono diversi, soprattutto una visita neurologica che darà risposte certe sulle condizioni del calciatore. Intanto arriva un parere che non fa dormire sonni tranquilli il Napoli: è il professor Raffaele Russo, specialista della spalla, a parlare dei possibili tempi di recupero per Osimhen e le sue dichiarazioni destano allarme.

Napoli, infortunio Osimhen: possibile lungo stop, le parole dell’ortopedico

In alcune dichiarazioni rilasciate a Il Napolista, il professore racconta il suo punto di vista sull’assenza di Osimhen. Ovviamente si tratta di un parere basato sull’esperienza del medico e non su dati oggettivi che possono arrivare solo visitando e verificando i vari accertamenti cui si è sottoposto il nigeriano.

“Per uno stop prolungato ci sono due ipotesi: una frattura del glena, ma non è il caso perché sarebbe stato operato, o un danno neurologico”. Fatta questa premessa, il professor Russo passa ad analizzare i possibili tempi di recupero: “Osimhen potrebbe aver subito una neuroaprassia, un danno transitorio del nervo ascellare”. Un problema a causa del quale “Osimhen non riesce a ricentrare la testa dell’omero nella fossa” e per il quale c’è poco da fare: “Rientra spontaneamente in 3-4 mesi, poi va iniziato un processo di rieducazione che dura due mesi. Parliamo in totale di sei mesi“.

Un lasso di tempo che significherebbe stagione praticamente finita per Osimhen, ma senza comunicazioni ufficiali si tratta soltanto di ipotesi. “Il Napoli dà poche informazioni, servirebbero più notizie: possiamo solo fare supposizioni”, spiega lo stesso professor Russo. Supposizioni che però fanno ‘tremare’ Gattuso.