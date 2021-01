Il Milan vicino a rinforzare il suo centrocampo con Kahveci: secondo un media turco il centrocampista diventerà rossonero nelle prossime ore

Idea di mercato per il Milan che guarda in Turchia per rinforzare il proprio centrocampo. I rossoneri sono interessati a Irfan Can Kahveci dell’Instanbul Basaksehir. Il suo nome circola già da qualche mese sui taccuini di diversi direttori sportivi in giro per l’Europa. A lui avrebbe pensato anche Monchi per il suo Siviglia.

A farsi sotto però secondo quanto riferiscono dalla Turchia in questo momento è il Milan, che vuole aumentare le scelte di Stefano Pioli nella zona nevralgica del terreno di gioco. Secondo “ajansspor.com” i rossoneri avrebbero fatto un’offerta ufficiale al club di Kahveci.

Calciomercato Milan: all-in su Can Kahveci, rinforzo turco per Stefano Pioli

Stando a quanto sostiene il portale turco, Irfan Can Kahveci potrebbe a breve vestire la maglia del Milan. Secondo la stessa fonte, infatti, rossoneri e Instanbul Basaksehir sarebbero vicini a un accordo per il 25enne. La sua valutazione di mercato si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro.

Il calciatore è ormai un punto fermo anche della sua nazionale. A 25 anni sembrerebbe pronto per approdare in una competizione di rango superiore. Ha già acquisito una discreta esperienza internazionale. In Champions inoltre in questa stagione ha firmato 3 reti in sei partite. Un bottino niente male per un centrocampista seppur con vocazione offensiva.

In questa stagione, il centrocampista ha già realizzato 5 centri e 2 assist nelle partite in cui è stato chiamato in causa nel campionato locale. Il Milan ora sembra disposto a stringere i tempi per sbaragliare la concorrenza e aggiungere qualità nella rosa di Pioli.

Hakan Calhanoglu avrebbe così una compagnia turca se alla fine dovesse decidere di rinnovare il suo contratto per cui si registrerà oggi una giornata cruciale.