Juventus, il ruolo di Demiral dopo il ritorno di De Ligt

Quale sarà il ruolo di Demiral nella nuova Juventus di Pirlo dopo il ritorno in campo di De Ligt? Il centrale turco a caccia di conferme e di una maglia da titolare inamovibile.

Demiral titolare nella nuova Juventus di Pirlo. Questo il piano del centrale turco in vista della seconda parte di stagione a prescindere dall’imminente recupero di De Ligt, quest’ultimo fermo ai box per positività al Covid-19.

Il centrale turco proverà a convincere Pirlo a puntare forte su di lui in maniera costante e immediata. Una maglia da titolare certa e definitiva per arricchire la retroguardia bianconera di prestanza fisica, solidità e prospettive future.

Demiral titolare insieme a De Ligt? Come cambia la difesa della Juventus

Con il ritorno di De Ligt non è escluso che Demiral riesca a conservare una maglia da titolare. Chiellini, ormai totalmente recuperato, difficilmente disputerà tutte le sfide. Pirlo centellinerà l’utilizzo del suo capitano, gestendolo in maniera impeccabile per evitare stanchezza e possibili ricadute muscolari.

Ecco perchè la titolarità di Demiral potrebbe essere confermata, soprattutto in caso di conferma del 3-5-2 (mascherato in un 4-4-2). Il centrale turco di giocherà il posto con Danilo, Cuadrado e Alex Sandro. Non è escluso che anche Bonucci possa essere risucchiato nell’infinito ballottaggio per una maglia da titolare. Bonucci e Chiellini, come specificato, potranno riposare con maggiore costanza una volta ripresa la fase calda della Champions League, ecco perchè Demiral, a prescindere da tutto, reciterà un ruolo d’assoluto protagonista.