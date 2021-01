Arriva il comunicato ufficiale sulla richiesta di rinvio della Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli in programma il 20 gennaio

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivato anche il comunicato ufficiale sulla richiesta di rinvio di Juventus-Napoli: De Laurentiis ha chiesto lo slittamento della Supercoppa italiana. A confermarlo è la nota pubblicata dal club azzurro che parte però da un annuncio che sgombra il campo da eventuali equivoci. “Il Napoli parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio”.

Fatta questa premessa la società spiega che “risponde al vero il fatto che il Presidente Aurelio De Laurentiis aveva richiesto uno spostamento della partita a fine campionato, o in una data eventualmente disponibile in primavera, per una serie di motivi di grande ragionevolezza. Ma si è sempre trattato di una proposta”. Una proposta fatta perché in primavera “ci sarebbe stata la speranza di aprire, anche parzialmente, al pubblico”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Napoli, il comunicato azzurro sul rinvio della Supercoppa

Nel comunicato diramato dal Napoli sulla richiesta di rinvio della Supercoppa si legge che “la proposta di De Laurentiis era rivolta a cercare maggiori fondi, dalle autorità regionali, statali e da sponsor diversi, per raccogliere una cifra importante da devolvere alla ricerca contro il Covid 19“.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus vuole il Messi d’Austria: chi è Yusuf Demir

L’idea però si è scontrata con la decisine della Lega di confermare la data del match, un incrocio che aveva già suscitato polemiche con il caso scoppiato lo scorso ottobre e terminato con il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni. Questa volta però la gara si giocherà. “La SSCN prende atto che questa richiesta non sia stata accettata – conclude la nota del Napoli – e sarà presente mercoledì a Reggio Emilia per contendere la Supercoppa alla Juventus”.