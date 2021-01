Sulle condizioni di Victor Osimhen si è parlato tanto in queste ore, è arrivato anche il chiarimento di Gattuso in conferenza.

Il Napoli ha conquistato in serata i quarti di Coppa Italia, grazie alla vittoria conquistata contro l’Empoli che ha permesso così agli azzurri di poter superare il turno. Un successo sofferto, quello della squadra di Gattuso, contra una squadra come quella toscana che sta facendo molto bene in Serie B.

Nonostante le difficoltà, il Napoli ha centrato l’obiettivo eliminando l’Empoli ma confermando, al tempo stesso, i soliti problemi. In avanti si fa sempre tanta difficoltà a mettere la palla nel sacco, ma la questione è ben nota cosi come i motivi che ci sono alla base.

Le assenze di Osimhen e di Mertens stanno mettendo a dura prova la fase offensiva del Napoli, che si sta appoggiando quasi interamente ad Andrea Petagna. L’ex Spal si sta sobbarcando sulle spalle una grande responsabilità (oggi è andato anche in gol), ma è chiaro che non basta.

Osimhen, Arriva il chiarimento di Gattuso in conferenza

Ma come sta Victor Osimhen? Sono in tanti che si domandano quali siano le reali condizioni dell’attaccante nigeriano, che ormai manca da praticamente due mesi. Una risposta parziale è arrivata proprio nel post partita di Napoli-Empoli.

Gennaro Gattuso, infatti, ha risposto a domanda precisa sulla situazione dell’ex Lille: “Ha cominciato a correre a velocità importante col tapis roulant a casa, gli dà meno fastidio. Poi lo valuteremo in campo”.

Gattuso ha poi precisato che il suo attaccante è sulla buona strada: “Ma negli ultimi 4-5 giorni il ragazzo mi sta riferendo che si sente molto meglio”, le parole del tecnico azzurro”.