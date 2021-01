Diego Simeone eletto dall’IFFHS migliore allenatore dell’ultimo decennio, Allegri è il primo degli italiani. Conte fuori dalla Top Ten

Diego Simeone è il miglior allenatore dell’ultimo decennio, secondo il giudizio dell’IFFHS, ovvero l’International Federation of Football History & Statistics. L’allenatore dell’Atletico Madrid, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver allenato il Catania ed essere passato da calciatore con le maglie di Pisa, Inter e Lazio. In seconda posizione c’è Pep Guardiola. Completa il podio Jurgen Klopp. Nelle prime posizioni però non mancano gli italiani.

Classifica IFFHS: Allegri primo allenatore italiano, mastica amaro Conte

Sono due gli italiani presenti nei primi dieci posti della classifica stilata dall’IFFHS.

Il primo rappresentante è posizionato fuori dal podio. Massimiliano Allegri è il portabandiera italiano. L’ex allenatore di Milan e Juventus è terminato al quinto posto con 77 punti.

Dietro di lui, tra i primi dieci, figurano pure Carlo Ancelotti e Antonio Conte. L’attuale tecnico dell’Everton è presente in ottava posizione: 57 i punti totalizzati dall’ex di Paris Saint Germain, Real Madrid, Bayern Monaco e Napoli.

Ha sfiorato il decimo posto invece Antonio Conte, che ha chiuso di un soffio alle spalle di Marcelo Gallardo, guida tecnica del River Plate, e Mauricio Pochettino, ora al Paris Saint Germain, appena tre punti più sopra: 56 a 53.

Nella classifica figurano nomi illustri. Di poco fuori dai primi dieci sono terminati Claudio Ranieri, Alex Ferguson, Luis Enrique, Jupp Heynckes, Ernesto Valverde, Arsene Wenger, Leonardo Jardim, Jesse Marsch e Laurent Blanc.

Questa la classifica delle prime dieci posizioni:

1) Diego Simeone (152 punti)

2) Pep Guardiola (144 punti)

3) Jurgen Klopp (105 punti)

4) José Mourinho (91 punti)

5) Massimiliano Allegri (77 punti)

6) Unai Emery (70 punti)

7) Zinedine Zidane (59 punti)

8) Carlo Ancelotti (57 punti)

9) Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettinov (56 punti)