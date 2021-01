Tegola in casa Benevento. E’ emerso un nuovo caso di positività al Coronavirus, scattato l’allarme in tutto il gruppo sannita.

Tegola in casa Benevento emersa proprio in queste ore. E’ emersa, infatti, la positività di uno dei calciatori a disposizione di Filippo Inzaghi, facendo scattare dunque l’allarme per tutto il gruppo squadra. Si tratta di Pasquale Schiattarella, contagiato dal Coronavirus e della cui positività è arrivato l’annuncio in questi minuti.

Con un comunicato il club sannita ha fatto sapere che il giocatore è già stato posto in isolamento, e tutto sta seguendo il classico iter previsto quando all’interno di un gruppo squadra viene scoperto un positivo. Anche il resto dei suoi compagni è posto in isolamento, e costretto ovviamente a lavorare da casa.

Schiattarella positivo, i prossimi step

Al momento, dunque, i lavori in casa Benevento sono fermi. Il club ci ha tenuto a precisare, all’interno dello stesso comunicato, che tutti gli altri giocatori al momento sono negativi al Covid-19. Un aspetto importante, soprattutto perchè lo stesso Schiattarella – si legge – non ha contatto con i compagni dal 10 gennaio scorso.

Al moment, però, l’allarme resta molto alto. Nelle prossime ore, ovviamente, il gruppo squadra verrà ripetutamente ‘testato’ prima di decidere di far ricominciare gli allenamenti con tutti gli effettivi in presenza. Anche per Schiattarella, ovviamente, comincia adesso una fase costante di monitoraggio.

Non è noto, però, se il giocatore sia sintomatico o meno. Di fatto Filippo Inzaghi perde uno dei suoi pilastri il che costringerà il tecnico a fare di necessità virtù. Dopo la sconfitta patita contro l’Atalanta, la squadra sannita affronterà domenica alle 15 il Crotone.