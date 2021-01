Infortunati Serie A: allarme Nzola, recupera Ibrahimovic

Ultimissime e aggiornamenti sugli infortunati in Serie A alla vigilia della 18^ giornata di campionato. Il Milan ritrova Ibrahimovic. Spezia con il dubbio Nzola in vista della sfida contro il Torino.

La Serie A si prepara a riaprire i battenti in vista del 18° turno. Si partirà con la sfida tra Lazio-Roma, match in programma venerdì alle ore 20:45. Domenica sera, invece, andrà in scena l’altra super sfida di giornata tra Inter-Juventus.

Buone notizie in casa Milan: contro il Cagliari ci sarà Ibrahimovic, pronto al ritorno in campo dopo il lungo infortunio.In casa Juventus saranno da valutare le condizioni di De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, positivi al Covid-19 da diversi giorni. Notizie più confortanti in casa Napoli dopo le parole di Gattuso su Osimhen: l’attaccante nigeriano potrebbe tornare a disposizione in maniera imminente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunati Serie A, le ultimissime alla vigilia della 16^ giornata

ATALANTA

Procede spedito il recupero di Pasalic, il quale potrebbe tornare a disposizione in vista delle prossime settimane.

BENEVENTO

Fuori Caldirola: tempi di recupero da valutare, ma sarà sicuramente out per tutto il 2020. Da valutare anche Dabo. Indisponibile anche Letizia: il terzino tornerà in campo a inizi di marzo.

BOLOGNA

Emergenza offensiva per Mihajlovic: out anche Santander, fuori anche Medel, Skorupski.

CAGLIARI

Da valutare Ounas. Stagione finita per Rog. Recuperato totalmente Godin.

CROTONE

Fuori Cigarini e Benali, entrambi alle prese con qualche acciacco di troppo. Salteranno la prossima sfida.

FIORENTINA

Brutte notizie per Prandelli: ko per Ribery. Per l’attaccante francese tempi di recupero da valutare.

GENOA

Fuori Lu.Pellegrini e Pandev. Da valutare anche le condizioni di Biraschi, Zapata e Sturaro.

INTER

Out Pinamonti e Vecino. Fuori anche Darmian tempi di recupero da valutare.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, probabili formazioni 18^ giornata: Kulusevski dal 1′, ok Vidal

JUVENTUS

Contro l’Inter non ci saranno Alex Sandro, De Ligt Cuadrado positivi al Covid-19. Da valutare le condizioni di McKennie e Chiesa.

LAZIO

Ko Correa: l’argentino potrebbe recuperare per il derby. Indisponibile Fares.

LEGGI ANCHE >>> Milan, scelto l’attaccante per Pioli: è un vecchio pupillo

MILAN

Fuori Gabbia, Saelemaekers e Bennacer: out contro il Cagliari. Recupera Ibrahimovic.

NAPOLI

Lussazione alla spalla per Osimhen, l’attaccante nigeriano difficilmente sarà a disposizione. Ko alla caviglia per Mertens, ma il belga ha ormai totalmente recuperato. Fuori anche Koulibaly e Malcuit.

PARMA

Recuperati Gervinho, Iacoponi e Kucka: D’Aversa potrà contare sul suo terzetto titolare.

ROMA

Fuori Calafiori. Da valutare Fazio. Recuperato Pedro, il quale sarà a disposizione contro la Lazio..

SAMPDORIA

Out solamente Gabbiadini. L’ex Southampton potrebbe recuperare nelle prossime settimane.

SASSUOLO

Fermo ai box Romagna. Out anche Ricci. Unici due indisponibili.

SPEZIA

Fuori Galabinov: l’attaccante potrebbe far ritorno solamente nelle prossime settimane. Out anche Bastoni per Covid-19. Da valutare anche Nzola, il quale ha rimediato una brutta botta alla caviglia: a rischio la sua presenza contro il Torino.

TORINO

Fuori solamente Bungiorno. Ko muscolare, tempi di recupero da valutare.

UDINESE

Fuori Okaka, Pussetto (stagione finita), Jajalo e a rischio anche Deulofeu: emergenza offensiva per Gotti.

VERONA

Benassi continuerà le terapie per la lesione muscolare al polpaccio. Continua il calvario per l’ex Fiorentina. Fuori anche Favilli, noie muscolari.