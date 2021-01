Senad Lulic torna virtualmente alla Lazio. L’esterno è stato inserito nell’elenco Over 22 e prenderà il posto di un calciatore vicino alla cessione

La Lazio riabbraccia Senad Lulic, il capitano ferito, in tutti i sensi, per i problemi alla caviglia che lo tormentano da mesi. La società biancoceleste ha annunciato il suo reintegro virtuale in rosa. Lulic, infatti, è stato inserito nella lista degli Over 22 impiegabili in Serie A e in Coppa Italia. A fargli posto sarà Djavan Anderson che è vicino al Crotone, trattativa ben avviata per far crescere con Stroppa il calciatore olandese. Inzaghi, intanto, accoglie Lulic. Che è mancato tanto alla Lazio sulla corsia mancina.

Lazio, riecco Lulic

Da giorni era previsto il suo rientro, coi problemi alla caviglia ormai alle spalle. La tempistica è legata anche al probabile addio di Anderson, col calciatore pronto a trasferirsi in prestito al Crotone. Lulic rientra nella lista per la Serie A e ora prenota il suo rientro in campo a un anno di distanza dall’ultima volta.

L’esterno potrebbe subito rientrare nell’elenco dei convocati per il derby con la Roma, una speranza più che una previsione. La Lazio non forzerà il suo rientro in campo, ma non vede l’ora, Inzaghi, di poter tornare ad affidarsi anche al suo capitano. La corsia mancina, dove Fares ha fatto bene in parte, ha bisogno di lui.