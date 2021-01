Il Parma ha bisogno di un difensore e sta pensando di riportare in Italia Medhi Benatia, ex centrale di Roma e Juventus

Un difensore per D’Aversa. Il Parma prova a regalare un centrale al suo vecchio nuovo allenatore. L’ultimo nome è quello di Medhi Benatia, difensore dell’Al-Duhail che in passato, in Italia, ha vestito le maglie di Udinese, Roma e Juventus. Un profilo ritenuto adatto dalla società per garantire esperienza al reparto. Un calciatore in passato accostato anche al Milan che cerca un difensore per Pioli.

Secondo la redazione di Sky Sport, il Parma s’è fatta avanti per Benatia. Ora toccherà al difensore decidere. Il centrale marocchino darà una risposta alla società emiliana nel giro di pochi giorni. Il Parma quest’anno non sta vivendo una bella stagione, la conferma è arrivata dall’esonero di Liverani col ritorno di D’Aversa. In classifica i gialloblu sono penultimi con 33 gol subiti, troppi. Per questo, per registrare la difesa, serve uno d’esperienza che possa offrire tranquillità agli altri. Uno come Benatia.

Al difensore stava pensando anche il Milan che dopo l’infortunio di Simakan ha dirottato altrove le proprie attenzioni per regalare un nuovo difensore a Pioli. Tra i profili monitorati anche quello di Benatia. Ma ora spunta il Parma. Si tratta.