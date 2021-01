Inzaghi e il vero motivo delle difficoltà della Lazio

Piccola grande rivincita per Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la vittoria nel derby contro la Roma

La Lazio risorge, si rialza, batte la Roma e vince un derby brillante. Lo fa col punteggio di 3-0, punteggio che rende felici tutti. Simone Inzaghi un po’ di più e si può capire il perché. L’allenatore dei biancocelesti, intervenuto a fine partita, ha spiegato i motivi che hanno costretto la Lazio a perdere dei punti per strada in questo inizio di campionato. Oltre all’impegno Champions, che ha sottratto energie alla formazione biancoceleste, il vero problema è stato il Covid. “Abbiamo avuto 14 casi in 45 giorni” ricorda Inzaghi a Sky Sport. Un limite che penalizzato la sua squadra. Ora le cose stanno cambiando.

Lazio, le parole di Inzaghi

L’allenatore della Lazio esulta a fine partita e racconta il suo stato d’animo: “Sono felice per questa vittoria che abbiamo meritato. Complimenti ai ragazzi, è stata una grande partita. Può essere la gara della svolta. Ripartiamo da qui”. La Lazio sale a 31 punti in classifica e conquista terreno dopo le iniziali difficoltà dovute, appunto, alla Champions e al Covid, ai tanti casi d’inizio stagione.

Inzaghi si complimenta con la squadra ma non dimentica il sostegno avuto dai tifosi. “Li ringrazio perché ci hanno sempre sostenuto”. Nonostante qualche passo falso di troppo, i biancocelesti hanno avvertito la presenza del proprio pubblico, anche se virtuale. Un contributo notevole tradotto in vittorie. Quella nel derby ha un sapore speciale.