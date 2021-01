Possibile svolta per Arek Milik: l’offerta può convincere il Napoli e mettere fuori gioco la Juventus, i dettagli

Non sarà una telenovela infinita, perché – mal che vada – a giugno sarà messa la parola fine. Possibile però che il ‘caso’ Milik abbia una conclusione già prima, in questo mercato di gennaio. Se dovesse andar così il ‘merito’ sarebbe tutto del Marsiglia che sembra aver trovato gli argomenti giusti per mettere d’accordo sia il Napoli che l’attaccante polacco. Imprese assolutamente difficile visto che le due parti in causa sono ormai ai ferri corti da tempo. L’eventuale accelerata nella cessione dell’attaccante avrebbe come conseguenza anche l’addio alle speranze della Juventus di arrivare (a gennaio o a giugno) a mettere le mani sull’ex Ajax.

Napoli, l’offerta del Marsiglia per Milik: incontro decisivo

Una strategia di attesa quella bianconera che potrebbe arenarsi davanti all’offerta del Marsiglia. Dieci milioni di euro più bonus per arrivare ai tanto famosi 15 milioni richiesti dal Napoli: questa, secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta che si è visto recapitare Cristiano Giuntoli.

Cifre che fanno traballare il Napoli tanto che nelle prossime ore è previsto un summit tra il direttore sportivo dei partenopei e quello della società francese per discutere dell’affare. Una trattativa accelerata anche dal sì di Milik al trasferimento al Marsiglia: la prospettiva di perdere gli Europei inquieta il polacco che sarebbe pronto ad accettare le lusinghe francesi. Con buona pace della Juventus che da un anno lo corteggia.