Episodio tragicomico in Turchia. I calciatori del Sivasspor, scesi in campo in maglia bianca, sembrano invisibili sotto la neve.

Un’ondata di gelo ha colpito tutta Europa. Nelle ultime ore, diversi sono i disagi che hanno colpito il continente: problemi di viabilità, danni ad alcune strutture. Anche il calcio, però, ha dovuto fare i conti con il gelido freddo che è arrivato improvvisamente.

Sivasspor in campo sotto la neve

Ha fatto sorridere, e non poco, quanto accaduto in Tuchia. In Super Lig, il Sivasspor ha affrontato il Besakeshir in campionato. Una gara con un gol per parte, ma per una volta, il calcio giocato è passato in secondo piano. A fare il giro del web, infatti, non sono state le giocate dei calciatori turchi. Alcune immagini condivise immediatamente sui social network hanno reso evidente alcune scene piuttosto singolari. Sotto la neve di Turchia, infatti, i calciatori del Sivasspor, scesi in campo in maglia bianca, sembravano addirittura invisibili. Una fitta nevicata ha imbiancato il terreno di gioco, rendendo complicato il regolare svolgimento della gara in programma. In ogni caso, però, il match si è concluso.

Basaksehir played Sivasspor while it was snowing in Istanbul. Sivasspor were playing in white. How many players can you spot? 👀 (via @sinanogluharun6) pic.twitter.com/zDQ17WYDlg — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2021

