Il Milan si prepara ad annunciare il rinnovo contrattuale di Calhanoglu.

La società rossonera è piuttosto fiduciosa sulla possibilità di trattenere ancora a lungo in squadra Hakan Calhanoglu. Il club, infatti, mercoledì ha incontrato l’agente Gordon Stipic, e il summit è stato piuttosto positivo. Come racconta il Corriere della Sera, la società non ha mai avuto dubbi rispetto alle intenzioni di trattenere il turco in squadra e la stessa volontà è stata condivisa fin da subito dal giocatore. Tuttavia, andava studiata l’intesa sulle cifre, in questo caso piuttosto alte.

Il Milan trattiene Calhanoglu: le cifre del rinnovo

L’accordo per il prolungamento può essere chiuso intorno ai 4,5 mln di euro a stagione fino al 2025.

Inizialmente l’agente del calciatore aveva avanzato una richiesta per 5 mln di euro netti a stagione, ma il Milan è sceso a compromessi rispetto ai 4 che proponeva, arrivando così all’intesa. La prossima settimana dovrebbe tenersi un ulteriore incontro tra la dirigenza rossonera e Stipic per chiudere definitivamente l’accordo di rinnovo. Il Milan si sente forte del grande legame del ragazzo con la squadra e ciò in effetti potrebbe essere decisivo per la buona riuscita della trattativa.