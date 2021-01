Alle 20.45 in programma l’ultimo posticipo della 18^ giornata di Serie A, in campo il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

Domenica sera con il derby d’Italia. Grande attenzione per la sfida del Meazza tra Inter e Juventus, match che può scombussolare gli equilibri della classifica. Entrambe hanno voglia dei 3 punti, e la gloria di un match che racchiude al suo interno tanti significati. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

