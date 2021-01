Portato a termine il primo colpo in entrata per il Milan, che dopo aver perso anche Calhanoglu e Theo causa covid necessita rinforzi immediati.

Per un Milan in crisi (non di risultati quanto di condizione generale della rosa) un infusione di esperienza sembra la soluzione migliore. Ancora meglio se l’infuso è di attaccante croato con un passato ricco di trofei. Parliamo di Mario Mandzukic, primo colpo in entrata del Milan che ha bisogno di sostituti polivalenti in avanti, sempre a basso costo. L‘attaccante, come svelato da Calciomercato.it questa mattina, arriverà domani a Milano per svolgere le visite mediche e iniziare la sua nuova avventura.

Il centravanti croato era senza squadra da Luglio 2020 e siglerà un contratto da 1.8 milioni di € per 6 mesi, con opzione automatica in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Le prime reazioni social dipingono un quadro ricco di soddisfazione da tutte le prospettive, con i rossoneri che sono stati in grado di aggiungere un pezzo pregiato al loro attacco, in questo momento in sofferenza fisica e ridotto all’osso, il giocatore che sarà in grado di tornare al calcio che conta dopo l’esperienza al Al-Duhail e i tifosi che non sembrano risentire del passato dell’ex bomber juventino.

Arrivano inoltre aggiornamenti sugli sviluppi della trattativa fra Milan e Chelsea riguardante Tomori, con i milanesi che non possono più permettersi di aspettare e potrebbero dunque cedere alle richieste dei londinesi.