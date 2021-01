Per Mesut Ozil è pronta una nuova avventura in Turchia: rescisso il contratto con l’Arsenal, è pronto a ripartire ancora.

Quella di Mesut Ozil all’Arsenal è stata un’avventura dai tantissimi alti e bassi. Un percorso in casa gunners che ha visto il giocatore tedesco spesso al centro delle critiche, per un rendimento che spesso è stato ben al di sotto di quanto i tifosi biancorosso si aspettavano.

Gli ultimi mesi, poi, sono stati ancora più particolari, per un clima da separati in casa che di certo non ha fatto bene all’ex Real Madrid che ormai da tempo stava cercando il modo di divincolarsi da una situazione che non gli dava più i giusti stimoli.

Ed ecco, allora, arrivare l’occasione giusta. Un ritorno alle sue origini turche, per una nuova avventura che potrebbe finalmente rispolverare le doti di un talento che, alla veneranda età di 33 anni, sembra avere ancora qualcosa da dare.

Ozil, la nuova vita in Turchia con il Fenerbahce

E’ ormai tutto fatto, infatti, per il passaggio di Mesut Ozil con la maglia del Fenerbahce. Un trasferimento del quale si chiacchiera da tempo, e che in queste ore sta trovando finalmente concretezza.

Di fatto manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma tra il giocatore ed il suo nuovo club è già tutto fatto: rescisso il contratto con l’Arsenal, infatti, Ozil ripartirà proprio dalla Turchia dove spera di poter ancora dare tanto.

Un talento importante, che spesso si è ritrovato in situazione che non gli hanno permesso di esprimersi a grandi livelli. Adesso per Ozil è tempo di scrivere una nuova pagina (l’ultima?) del suo percorso.