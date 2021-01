Lazio, tegola Luis Alberto: brutte notizie per Inzaghi

Brutte novità in casa Lazio. Simone Inzaghi, infatti, dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti.

Arrivano notizie importanti in casa Lazio, e non sono di quelle che fanno sorridere l’allenatore Simone Inzaghi. In un momento particolare della stagione, dove ogni punto assume grande importanza, il tecnico spera di avere sempre la maggior parte dei giocatori a disposizione.

Al netto del problema legato al Covid, l’infermeria non si riempie soltanto a casa del virus. L’ultima news, in questo senso, arriva proprio a scuotere la serata biancoceleste: protagonista è uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi.

Luis Alberto, infatti, è stato operato in serata per asportare l’appendice. Un intervento che non è solito tra i giocatori, o quanto meno non rientra tra gli infortuni soliti nel mondo del calcio.

Lazio, Luis Alberto operato: i tempi di recupero

Inzaghi, insomma, dovrà fare a meno di Luis Alberto almeno per una settimana-10 giorni. Di sicuro non sorride l’allenatore biancoceleste, che dovrà fare a meno del suo giocatore almeno per un paio di partite.

Molto probabile, infatti, che lo spagnolo salti le sfide contro Parma e Sassuolo. Il rientro, insomma, potrebbe coincidere con la trasferta di Bergamo il 31 gennaio, quando la Lazio dovrà affrontare l’Atalanta.

L’obiettivo, dunque, è quello di rivedere Luis Alberto in campo prima della fine del mese. Dopo la vittoria nel derby, in casa Lazio c’è grande entusiasmo ma perdere un giocatore importante come lo spagnolo non farà di certo piacere ad Inzaghi.