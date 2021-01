Per l’approdo di Andrea Conti al Parma manca poco, il Milan ha deciso di lasciare andare il laterale destro scivolato nelle gerarchie per l’ottimo rendimento di Calabria e i tanti infortuni

Siamo ai dettagli per il trasferimento di Andrea Conti dal Milan al Parma. Una trattativa che va avanti da tempo e come sottolinea ‘tuttomercatoweb.com’, ormai pronta a una chiusura positiva. Preso dall’Atalanta con tante aspettative, il terzino destro non ha mai veramente convinto in rossonero e ora è pronto a trasferirsi con i ducali.

Conti sposerà il progetto emiliano firmando un contratto di 4 anni. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato, però, alla salvezza parmense. Il Milan, insomma, è pronto a liberarsi definitivamente dell’esterno e il Parma a dargli l’opportunità di avere un ruolo da protagonista nella sua nuova, ormai prossima, avventura. Le parti, i due club e l’entourage del giocatore, sono d’accordo praticamente su tutti e restano, solo, da limare gli ultimi dettagli prima che possa chiudersi l’operazione,

Conti-Milan, storia di un amore mai sbocciato: il terzino pronto a sposare il progetto Parma. Rossoneri su Firpo

Come riporta TMW, tra stasera e domani mattina Conti dovrebbe arrivare a Parma per sostenere le visite mediche e poi porre la firma su un contratto quadriennale. Una storia, quella tra l’esterno e il Milan, mai sbocciata del tutto a causa dei tanti infortuni e dell’esplosione di Calabria.

Una volta definita la cessione, il Milan potrà dedicarsi a Junior Firpo. Il terzino del Barcellona è nei pensieri rossoneri da un po’ per diventare il vice Theo Hernandez e l’addio del ragazzo arrivato da Bergamo, lascerebbe una casella vuota. L’idea è di riportare Dalot a destra come sostituto naturale di Calabria e avere il 24enne domenicano sulla corsia mancina, dietro all’ex Real Madrid. Resta il problema della richiesta troppo alta dei blaugrana.