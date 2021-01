Dopo Pippo Inzaghi il 9 al Milan non ha portato fortuna: Mandzukic dimostra già personalità e cambia la ‘sua’ 17 con la maglia del vero bomber

Negli ultimi anni è diventata un’autentica maledizione quella del numero 9 al Milan, cabala che Mandzukic ha deciso di sfidare. Il centravanti croato, infatti, ha deciso di abbandonare la ‘sua’ maglia con il 17 stampato sopra, per farsi carico della storica maglia rossonera.

Neppure Zlatan Ibrahimovic si è spinto a tanto, mettendosi sulle spalle prima il 21, quando arrivò nella sessione di mercato invernale lo scorso anno e poi l’11 in questa stagione. L’ex Juventus, però, vuole rilanciarsi dopo anni difficili e ha deciso di farlo con il carisma che lo contraddistingue da sempre. Cosa che, di certo, non dispiacerà all’anima e cannoniere di questo Milan dei record.

Mandzukic sfida Inzaghi e sceglie la maglia numero 9 del Milan

Quella della maglia numero 9 del Milan, è stata ribattezzata ‘maledizione’ in quanto tutti i calciatori che l’hanno indossata negli ultimi anni, alla fine hanno fatto cilecca. E parliamo anche di gente come Gonzalo Higuain. Una storia che parte da lontano e da quel buttare l’anima sul campo che aveva Pippo Inzaghi, ultimo vero bomber rossonero.

L’attuale allenatore del Benevento ha infranto tanti record con il Milan e da quando ha appeso le scarpetta al chiodo, in tanti hanno provato a ricalcarne le orme, ma nessuno c’è mai veramente riuscito. Questo sembra l’anno buono per i rossoneri ai quali sembra andare bene ogni cosa. Chissà che non lo sia anche per il rilancio dell’immagine del 9, naturalmente sulle spalle di Mario Mandzukic.