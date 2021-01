Mandzukic al Milan ora è ufficiale. Sorride Pioli pronto a utilizzare il centravanti croato anche nella posizione di esterno sinistro

Mandzukic al Milan per cercare di mettere le mani sul sogno scudetto. Artiglieria pesante e nuovi rinforzi per completare il reparto offensivo rossonero messo a disposizione di Pioli. Quale sarà il ruolo di Mandzukic in vista della seconda parte della stagione? L’ariete croato sarà utilizzando principalmente nel ruolo di vice Ibrahimovic, ma non è escluso che Pioli possa concedergli spazio anche in posizione di esterno sinistro.

Ala sinistra: ruolo già occupato ai tempi della Juventus e totalmente nelle corde dell’attaccante croato, abile ad attaccare la profondità e giocare di sponda, ma perfetto anche in fase di ripiegamento e aiuto ai compagni.

Mandzukic al Milan: vice Ibrahimovic o con Ibra?

Come accennato, Mandzukic, in attesa di una forma fisica perfetta, partirà nel ruolo di vice Ibrahimovic. Fermo agonisticamente da circa 10 mesi, l’attaccante croato avrà modo ritrovare lo smalto dei tempi migliori e proverà a convincere Pioli a concedergli anche qualche chance da titolare.

Centravanti o esterno sinistro offensivo, ma attenzione anche alla soluzione “due punte”, con l’ex Juventus pronto ad affiancare Ibrahimovic al centro dell’attacco. Mandzukic permetterà a Pioli di valutare e decidere nuove e preziose alternative offensive.