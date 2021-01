Fiorentina, Vlahovic non basta: doppia idea per l’attacco

Il calciomercato della Fiorentina continua a rimanere in stand-by, ma potrebbe decollare nelle prossime ore con l’arrivo di un nuovo centravanti da affiancare a Vlahovic.

Il calciomercato della Fiorentina ripartirà dall’assalto a un nuovo centravanti. Massima fiducia in Vlahovic, ma è chiaro che il giovane attaccante viola non basterà per sopperire alle lacune offensive in vista della seconda parte di stagione. Ecco perchè la Viola potrebbe tentare l’affondo su un nuovo attaccante, un uomo d’are d’esperienza da affiancare al giovane centravanti serbo.

Nelle ultime ore starebbe avanzando il nome di Roberto Inglese, in uscita dal Parma e chiuso dalla concorrenza di Cornelius. L’ex Napoli e Chievo potrebbe completare perfettamente il reparto offensivo fiorentino dando a Prendelli un’ottima alternativa a Vlahovic.

Calciomercato Fiorentina, Inglese in pole: sfuma Llorente

Come detto, Inglese sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri offensivi della Fiorentina. I prossimi giorni saranno decisivi per capire e valutare le possibili strategie da mettere in atto, anche perchè bisognerà aspettare il definitivo via libera da parte del Parma. Interesse concreto, ma solo timidi contatti, almeno per il momento.

Sfumato in maniera definitiva l’affare Llorente. L’attaccante spagnolo resterà al Napoli almeno fino alla fine della stagione. Nelle prossime ore si valuterà il suo futuro, non è escluso che l’ex Juventus possa salutare gli azzurri in maniera immediata qualora Osimhen dovesse recuperare in maniera imminente. Llorente piace particolarmente all’Athletic Bilbao.