Guai in vista per la Juventus di Andrea Pirlo. L’allenatore dei bianconeri è costretto a sostituire Federico Chiesa all’intervallo.

Si complica l’affare Supercoppa italiana per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, devono fare i conti con il primo stop forzato del match. Già in emergenza, mister Pirlo deve correre ai ripari e sostituire Federico Chiesa all’intervallo.

Infortunio Chiesa, le condizioni

Federico Chiesa è costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. A causa di un problema fisico, infatti, il calciatore bianconero è stato sostituito all’intervallo. L’attaccante della Juventus resta negli spogliatoi dopo la prima frazione di gioco per un problema alla caviglia che gli ha provocato dolore durante i primi quarantacinque minuti di gioco. Nulla da fare, meglio evitare guai peggiore. L’allenatore dei bianconeri è costretto a correre ai ripari. Al posto dell’ex Fiorentina, al minuto 46, entra in campo Federico Bernardeschi. Per il momento, la società piemontese non ha rilasciato nessun bollettino medico circa le condizioni del figlio d’arte. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti per capire l’entità dell’infortunio.

