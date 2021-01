Alla vigilia della Coppa Italia, due brutte notizie per la Lazio: Luis Alberto è in ospedale per appendicite, Luiz Felipe fuori per tutta la stagione.

È durata assai poco la gioia post derby per la Lazio. I ragazzi di Simone Inzaghi devono fare i conti con due notizie che non possono fare bene ne alla rosa ne al morale.

I biancocelesti hanno perso in rapida successione due elementi fondamentali della squadra, in maniera più che inaspettata. È di ieri la notizia del trasferimento di Luis Alberto alla clinica Paideia di Roma a causa di un’appendicite operata d’urgenza. Si prevede che lo spagnolo sarà assente dai campi da gioco per almeno 10 giorni, in tempo per saltare due sfide importanti come quelle con Sassuolo e Atalanta.

Le brutte sorprese non si limitano a Luis Alberto

Come se non fosse abbastanza, ecco un secondo infortunio, questa volta ben più grave: è il difensore Luiz Felipe, punto di riferimento della linea a tre della Lazio, che rischia di vedere la sua stagione concludersi in netto anticipo a causa dei risultati delle analisi svolte in Germania per sapere di più riguardo alla caviglia che da tempo lo tormenta. Stando a quanto riporta Il Messaggero il giocatore dovrà sottoporsi ad un’operazione in artroscopia che lo terrà fuori fino all’estate.

Il DS Tare è già al lavoro per trovare un sostituto adeguato, molti i nomi che circolano, da Ranocchia a Mustafi passando per Umtiti e Izzo, con Inzaghi che avrebbe espresso una preferenza per quest’ultimo.