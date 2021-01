Primo episodio da moviola durante Juventus – Napoli di Supercoppa. Dejan Kulusevski è stato autore di un intervento al limite.

Si infiamma subito il match tra la Juventus di Andrea Pirlo ed il Napoli di Gennaro Gattuso. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma i bianconeri tengono il pallino del gioco con gli azzurri pronti al contrattacco in contropiede. Per il momento tutto regolare anche per l’arbitro Valeri, attento tranne in un’occasione: episodio da moviola con protagonista Kulusevski.

Juventus – Napoli, la moviola sull’episodio Kulusevski

Intorno al quarto d’ora di gioco, Dejan Kulusevski è stato protagonista di un’entrata col gomito alto su Mario Rui. Il centrocampista della Juventus è stato graziato dall’arbitro Valeri che non ha iscritto il suo nome sul taccuino dei cattivi. Feroci le proteste della panchina del Napoli per la mancata ammonizione. L’intervento dello juventino è al limite del regolamento. In ogni caso, nessun cartellino. Proteste feroci dei tifosi del Napoli anche sul web. Su Twitter, i partenopei hanno riversato tutto il proprio disappunto in merito. Episodio giudicato da moviola: qualcuno chiedeva addirittura un cartellino ‘arancione’ per il calciatore della Juventus.

Fallaccio di Kulusevski a gomito alto su Rui. Fallo, ma Valeri dimentica il giallo. #JuventusNapoli #PS5Supercup #ForzaNapoliSempre 💙⚽️ — Stefano 🔟 (@grisou79) January 20, 2021

Arancione per Kulusevski #JuventusNapoli — Francesco Galardo (@Francesclol) January 20, 2021

No ma intelligente Kulusevski — MassMing (@MassMing) January 20, 2021

Kulusevski ha tolto il gomito all'ultimo quindi non è rosso, ma è giallo al 100% — peppe😦 (@partenopeppe) January 20, 2021