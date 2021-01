Andrea Pirlo sta pensando a una sorpresa di formazione in vista della finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle ore 21 contro il Napoli

Sta bene, si è unito al gruppo e allora perché non schierarlo subito titolare? Andrea Pirlo ci sta pensando: Juan Cuadrado può essere la grande sorpresa di questa sera contro il Napoli. L’allenatore della Juventus potrebbe schierare il colombiano titolare sulla corsia destra, risolvendo uno dei tanti problemi di formazione dei bianconeri. L’ex Udinese era positivo al Covid da diversi giorni, questa mattina la notizia della negatività al tampone, la partenza per Reggio Emilia e, ora, l’ipotesi di partire dal primo minuto. Una soluzione che Pirlo col suo staff sta valutando. Una mossa a sorpresa per confondere le idee di Gattuso, che aveva preparato la partita sapendo di ritrovarsi Danilo a destra e, forse, l’adattato Bernardeschi a sinistra.

Pirlo, mossa a sorpresa?

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Sky Sport, Pirlo sta pensando a Cuadrado a destra con lo spostamento di Danilo a sinistra. Il colombiano tornerebbe nel suo ruolo naturale giusto in tempo per una partita importante che mette in palio il primo trofeo stagionale. In attesa delle formazioni ufficiali, la mossa a sorpresa sembra ormai decisa.

Con Cuadrado la Juve ritroverebbe un titolare di ruolo nel pieno dell’emergenza. Oltre al colombiano, che è rientrato, mancavano anche De Ligt, Demiral, Alex Sandro e Dybala. In attacco confermato (rispetto alle previsioni della vigilia) il tandem Kulusevski-Ronaldo con Morata inizialmente in panchina pronto a subentrare a gara in corso.