La riunione di Trigoria ha portato la Roma a una decisione in seguito ai cambi incriminati con lo Spezia: pagano Gombar e Zubiria

La sconfitta di Coppa Italia contro lo Spezia, per la Roma – se possibile – è stata resa ancora più inaccettabile dal pasticcio dei sei cambi operati durante la gara. Il summit avvenuto oggi in società, come riferito da Sky Sport, ha portato al licenziamento dei due uomini ritenuti responsabili dell’episodio che si è verificato durante i tempi supplementari.

L’incredibile errore è già il secondo compiuto dai giallorossi in questa stagione per questioni “burocratiche” e di “segreteria”. Già all’inizio della stagione, infatti, la Roma ha ottenuto la sconfitta per 3-0 a tavolino a causa dell’errore compiuto nella compilazione della rosa.

Anche se non avesse subito le altre due reti dello Spezia, la Roma avrebbe comunque perso per via dell’errore compiuto. La proprietà pertanto ha deciso di sollevare dall’incarico le due figure ritenute responsabili.

Roma, pasticcio cambi con lo Spezia: sollevati dall’incarico Gombar e Zubiria

Il vertice di oggi a Trigoria, che ha visto per protagonisti pure il tecnico Paulo Fonseca, il Ceo Guido Fienga e il direttore sportivo Tiago Pinto, ha portato a una scelta inevitabile. La Roma, in seguito ai cambi incriminati della gara con lo Spezia, ha sollevato dai rispettivi incarichi il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Office Manolo Zubiria. I due hanno sulla propria “coscienza” la mancata applicazione del regolamento e il conseguente errore.

La Roma, riferisce ancora Sky Sport, nello stesso vertice ha rinnovato la fiducia per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese resterà sulla sua panchina almeno fino alla gara di campionato. Il calendario sabato alle 15 metterà nuovamente lo Spezia sul cammino dei giallorossi.