Pirlo e Gattuso hanno svelato le formazioni ufficiali che alle 21 scenderanno in campo al “Mapei Stadium” per la Supercoppa Italiana

Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso hanno scelto le formazioni ufficiali con cui intendono conquistare la Supercoppa Italia in palio nel match del “Mapei Stadium” tra Juventus e Napoli. Sorpresa Cuadrado nei bianconeri, Demme per i partenopei.

Supercoppa Italiana, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

Queste sono le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli per la partita delle 21 valida per la Supercoppa Italiana, primo trofeo in palio della stagione 2020-2021.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All.: Gattuso.

A Reggio Emilia, è tutto pronto per la Supercoppa Italiana. La Juventus arriva all’incontro dopo la sconfitta contro l’Inter; il Napoli si presenta all’appuntamento dopo la fragorosa vittoria sulla Fiorentina.