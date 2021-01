Milan, tutto fatto per Tomori: ora sarà corsa contro il tempo

Tutto fatto in casa Milan per l’arrivo di Tomori, dopo l’operazione Mandzukic è in chiusura un altro colpo.

Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo. L’arrivo di Mandzukic ha creato grande entusiasmo in tutto l’ambiente rossonero, che cosi si prepara ad accogliere in campo un attaccante in grado di alzare il livello della squadra di Stefano Pioli. Con tanto di benedizione da parte di Zlatan Ibrahimovic.

Ma non soltanto l’attacco, visto che il club rossonero sta lavorando anche per rinforzare altri reparti della squadra. L’obiettivo, ovviamente, è quello di restare saldamente in vetta alla classifica e contendere lo Scudetto all’Inter (e le altre plausibili rivali) fino al termine della stagione.

E cosi il mercato assume un’importanza rilevante, soprattutto nella misura in cui questo può aumentare e migliorare significativamente il parco giocatori a disposizione di Pioli. Dopo l’acquisto di Mandzukic, è pronto un altro colpo per la squadra rossonera.

Milan, domani Tomori sarà in città

E’ tutto fatto, insomma, per l’acquisto di Fikayo Tomori: come scrive anche la Gazzetta dello Sport, infatti, Milan e Chelsea hanno trovato l’accordo per il difensore canadese naturalizzato inglese. Per domani è atteso l’arrivo del giocatore e le prossime saranno ore cruciali.

Le visite mediche e poi la firma, per provare a tesserare Tomori nel più breve tempo possibile. L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di averlo a disposizione per la sfida che il Milan giocherà contro l’Atalanta il 23 gennaio.