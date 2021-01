Pinsoglio è un punto di riferimento per i compagni malgrado non giochi mai: una petizione promossa dal web lo vuole ad Europeo e Mondiale

L’ultima trovata del web sponsorizza Carlo Pinsoglio in vista dei prossimi Europei. Il terzo portiere, della Juventus dal 2017 tornato in bianconero, è chiuso alle spalle di Szczesny e Buffon ma malgrado ciò c’è chi prova a convincere Mancini per inserirlo nella lista dei convocati per l’Europeo.

Il 30enne estremo difensore ha collezionato 3 presenze con la maglia della Juventus ma gode della simpatia dei suoi compagni e anche dei tifosi, a giudicare dalla petizione nata per favorirne la sua convocazione. Una provocazione goliardica con cui la rete riconosce a Pinsoglio il ruolo importante rivestito all’interno dello spogliatoio juventino. Il portiere è un punto di riferimento per i compagni e si è guadagnato pure la stima di Cristiano Ronaldo in compagnia del quale trascorre anche parte del tempo libero.

Juventus, Pinsoglio ad Europeo e Mondiale: la petizione del web

La petizione del web per chiedere la convocazione di Pinsoglio per gli Europei è stata partorita dopo le immagini in cui ieri sera Pinsoglio è stato ripreso a catechizzare Federico Bernardeschi. Il ruolo di “mental coach” è stato particolarmente apprezzato dai suoi tifosi, tanti che è nata la petizione “Portare Pinsoglio all’Europeo 2021 e al Mondiale 2022”. La simpatica trovata è stata già condivisa da un nutrito gruppo di persone che l’hanno firmata. Chissà cosa ne penserà Roberto Mancini…

L’estremo difensore di Moncalieri ha abbandonato in diverse circostanze in prestito la Juventus prima di tornarne a far parte continuamente dal 2017. I bianconeri nei primi anni della sua carriera lo hanno girato a Viareggio, Pescara, Vicenza, Modena, Livorno e Latina. Negli ultimi 4 anni poi hanno deciso di richiamarlo e trattenerlo alla base per le sue enormi doti carismatiche.