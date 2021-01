Benevento-Torino 2-2, importantissima pareggio per gli uomini di Nicola dopo una sfida rocambolesca.

L’ultima giornata del girone d’andata di Serie A vede pareggiare il Benevento al debutto di Davide Nicola sulla panchina del Torino. Match acceso da diversi episodi, che l’hanno mantenuto vivo fino al 90′. La prima frazione della sfida si apre alla mezz’ora con la rete di Viola dal dischetto. Un’uscita fallosa di Sirigu su Lapadula, che tenta il pallonetto, favorisce i padroni di casa. Dal dischetto non sbaglia il capitano con un ottimo sinistro incrociato. Il gol annullato dal VAR a Glik, porta le squadre negli spogliatoi con una sola rete messa a segno.

Benevento-Torino, quanti gol!

Nella ripresa, subito la risposta del Torino con Zaza al 51′. Sembra più viva che mai la squadra di Nicola e vogliosa di riprendere la sfida. L’attaccante con un colpo di testa su cross di Singo, batte in rete e rimette la sfida in parità. Tuttavia, poco dopo raddoppia Lapadula ma il colpo non è mortale per il Torino.

Pareggia difatti Zaza al 62′ dopo un cross sbagliato da Singo, che serve Ansaldi e Zaza approfitta di un rimpallo tra Belotti e Glik. Tuttavia la rete viene annullata per un tocco di braccio del Gallo. Il Torino è in partita per tutti i 45′, ma il Benevento riesce a reggere fin quando al fotofinish Zaza fa doppietta personale. Al 90’+3, infatti, l’ex Juventus con una zampata insacca su suggerimento di Belotti. Buon pareggio al debutto per Nicola.