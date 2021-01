L’attaccante del Real Madrid Lucas Vazquez è ormai vicino alla fine del suo ciclo blanco: a lui per l’estate pensano Milan e Juventus

Lo stallo per il rinnovo di Lucas Vazquez potrebbe avvantaggiare le italiane. L’attaccante esterno di La Coruña molto probabilmente a fine stagione sarà costretto a trovare una nuova collocazione perché come spiega il quotidiano spagnolo As sul suo rinnovo non sono stati compiuti passi in avanti.

In questa stagione, Vazquez ha giocato poco meno di 1500′ tra tutte le competizioni a cui ha preso parte il Real Madrid. L’attaccante ha segnato 2 gol e firmato due assist ma si è dovuto spesso accontentare di un minutaggio di ridotto e in varie partite è stato impiegato nella posizione di terzino destro.

Vazquez, Milan e Juventus accendono il derby di mercato

Il suo nome è stato accostato di recente al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante esterno destro che possa competere con Saelemaekers. Vazquez dunque potrebbe essere un buon affare per la squadra di Stefano Pioli dal momento che potrebbe trasferirsi a Milano senza dover pagare costi particolari per il suo ingaggio.

In passato, Paolo Maldini, in un’intervista a Telefoot ha riconosciuto l’interesse del Milan per Florian Thauvin, esterno dell’Olympique Marsiglia che si esprime nella stessa posizione. I due hanno in comune il fatto che potrebbero arrivare gratuitamente a giugno. Vazquez pertanto rappresenterebbe una valida alternativa al francese qualora i rossoneri non dovessero riuscire a mettere le mani su di lui, per il quale esisterebbe la concorrenza pure del Siviglia.

Secondo Calciomercato.it, il 29enne attaccante spagnolo potrebbe rappresentare un’idea low cost pure per la Juventus. In bianconero, il calciatore ritroverebbe Cristiano Ronaldo con cui ha condiviso lo spogliatoio già per diversi anni.

Nella stagione in corso d’opera, Vazquez ha avuto poco protagonismo. Ha però preso parte alla clamorosa disfatta con l’Alcoyano, club di serie C che ha estromesso in settimana il Real Madrid dalla Coppa del Re. L’attaccante di La Coruña è rimasto in campo dal primo all’ultimo minuto nei 120 di gioco senza però riuscire a incidere. Vazquez ha partecipato pure alla sconfitta contro l’Athletic Bilbao in Supercoppa Spagnola.