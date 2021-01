Incredibile scelta di un imprenditore italo-canadese: mantiene la promessa e chiama il figlio Pirlo

Ha dell’incredibile la storia che arriva dal Canada e ha come protagonista un imprenditore italo-canadese. L’uomo, Giancarlo Cusano, ha deciso di chiamare suo figlio… Pirlo: proprio come l’allenatore della Juventus. Per la precisione il nome esteso del neonato è Gioiello Pirlo Cusano e nasce come una promessa (mantenuta) all’attuale tecnico bianconero quando era ancora calciatore e vestiva la maglia del New York FC.

A spiegare come è nata la decisione di dare come secondo nome al bambino proprio Pirlo è lo stesso papà che evidentemente è un uomo a cui piacere mantenere la parola data.

Chiama il figlio Pirlo per una promessa al tecnico della Juventus

La promessa fatta da Cusano risale al 2015 quando andò allo stadio di Vancouver per assistere alla partita tra i Whitecaps e il New York FC che vedeva in camp proprio Andrea Pirlo, che da poco aveva lasciato la Juventus. L’imprenditore incontro proprio l’allora centrocampista e per l’emozione fece una promessa che ora ha deciso di mantenere.

“Ti ho detto che avrei chiamato mio figlio Pirlo e tu mi hai risposto ‘meglio Andrea’”, il racconto che Cusano fa sui social. Poi il messaggio al nascituro: “Non vediamo l’ora di vedere che uomo diventerai, ma fallo con calma”