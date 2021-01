Paul Pogba secondo il tabloid inglese sarebbe intenzionato a restare al Manchester United ma Raiola e la Juventus lo vogliono fuori

Paul Pogba è tornato. Il centrocampista francese mercoledì si è reso protagonista di una fantastica rete contro il Fulham e ora guarda con maggiore fiducia al resto della stagione con il Manchester United, salito al comando della Premier League.

La sua prestazione è giunta al termine delle tante voci di calciomercato che lo hanno riguardato nell’ultimo periodo. Il centrocampista resterà al Manchester United almeno fino al termine della stagione e non è detto neppure che vada via nella prossima, secondo quanto ricostruito dal “Daily Star”.

Solskjaer negli scorsi giorni ne ha bloccato la partenza, ritenendolo incedibile. Niente cessione a gennaio dunque per lui. Con buona pace di Raiola, che aveva ipotizzato un futuro lontano da Manchester per il suo assistito. L’agente aveva parlato pubblicamente di un trasferimento per il suo assistito in estate.

Juventus, Pogba può restare al Manchester United: bianconeri e Raiola beffati

La recente prestazione e la crescita del Manchester United potrebbero adesso stravolgere completamente il quadro. Secondo il “Daily Star”, Pogba sta valutando di restare a Manchester, in Inghilterra. Una scelta, quella di rimanere nei Red Devils, che troverebbe in disaccordo Mino Raiola che già immaginava di vestirlo con la maglia di un’altra grande d’Europa.

Lo scenario di una permanenza di Pogba al Manchester United stravolgerebbe i piani delle big che si erano poste alla finestra attendendo l’evoluzione della sua situazione. La Juventus, certamente, ma non solo. Perché sulle tracce del centrocampista francese si erano inserite pure Real Madrid e Paris Saint Germain.

Se l’indiscrezione riportata dal tabloid inglese dovesse essere confermata, le tre pretendenti potrebbero fare molta fatica a convincerlo a spostarsi.