Alle 18 si accendono le luci alla Dacia Arena per la 19^ giornata di Serie A, di fronte si ritrovano l’Inter e l’Udinese.

L’Inter di Antonio Conte prosegue la sua galoppata per il primo posto in classifica. In contemporanea alla sfida che vedrà impegnato il Milan contro l’Atalanta, i nerazzurri scenderanno in campo alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

