Annuncio importante in casa Cagliari. Nonostante la sconfitta col Genoa ed il momento di crisi, la notizia arriva per bocca del presidente Giulini.

Il Cagliari prosegue il periodo di crisi che ormai si protrae da tanto, troppo tempo. La sconfitta di oggi è la sesta consecutiva, la settima se si considera anche da debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta. Una situazione delicata, che tiene al momento i sardi in zona retrocessione.

Contro il Genoa, va detto, sono emerse anche delle fotografie positive da parte della squadra di Di Francesco che, però, non riesce più a portare a casa il risultato. La vittoria manca da tantissimo, per la precisione dal 25 novembre quando i sardi si imposero contro l’Hellas.

Nonostante il momento tremendamente negativo, dal club rossoblu è arrivata proprio in questi minuti una notizia importante. Un segno di grande fiducia, soprattutto nei confronti dell’allenatore.

Cagliari, il presidente annuncia il rinnovo

E’ stato lo stesso presidente Tommaso Giulini ad annunciare il diretta di aver prolungato il contratto di Eusebio Di Francesco. Una notizia inaspettata per molti, soprattutto considerato il momento che sta vivendo la squadra rossoblu.

“Abbiamo allungato il contratto del mister in settimana. Questo rinnovo servirà a dare forza all’allenatore”, le parole del patron ai microfoni di Sky Sport. Una grande notizia, volta evidentemente a dare fiducia a tutto l’ambiente nonostante le difficoltà evidenti di queste settimane.

“La squadra ha dei valori, Di Francesco ha il gruppo in mano. Avremo voluto annunciarlo dopo aver preso punti, ma purtroppo è andata male”, ha chiarito Giulini. Tutto, come spiegato dal presidente, per “dare solidità al tecnico e al progetto”.