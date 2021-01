La Lazio di Claudio Lotito si è affacciata sulla finestra invernale di calciomercato per dare la caccia ad un nuovo difensore: nel mirino Todibo.

Anche la Lazio di Claudio Lotito è al lavoro per puntellare la rosa di Simone Inzaghi. La finestra invernale di calciomercato potrebbe regalare delle sorprese ai tifosi biancocelesti. Igli Tare, il direttore sportivo del club, è già al lavoro per cercare un nuovo difensore da inserire nel pacchetto arretrato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Lazio, Todibo nel mirino

L’ultimo nome nel mirino della Lazio è quello di Jean-Clair Todibo. Può essere il suo il nome a sorpresa del calciomercato biancoceleste. Il difensore francese classe 1999 è di proprietà del Barcellona, ma al momento è in prestito al Benfica. In Portogallo non ha mai trovato la continuità desiderata e, proprio per questo, potrebbe cambiare squadra. Come riporta il Messaggero, sul calciatore transalpino ci sono anche altri club: Parma, Benevento ed altri club europei hanno cercato di approfittare della situazione e di accaparrarsi il suo cartellino. Il Barcellona non si oppone alla cessione, ma è disposto a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto e, forse, diritto di recompra.

LEGGI ANCHE >>> Gomitata di Chiellini a Tomiyasu, l’arbitro non fischia il rigore: polemiche sul web