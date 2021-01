Juventus – Bologna è finita 2-0 per la squadra di Andrea Pirlo. Ma c’è un episodio che fa discutere non visto dall’arbitro.

La Juventus di Andrea Pirlo vince 2-0 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic grazie alle reti di Arthur e McKennie. I due centrocampisti bianconeri battono un super Skorupski che nulla può fare per opporsi alle marcature dei piemontesi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rigore Juventus – Bologna, scoppia la polemica

C’è un episodio da moviola che farà discutere nel post gara di Juventus – Bologna. L’arbitro Luca Sacchi non fischia un calcio di rigore a favore dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic. Al minuto 20 del primo tempo, infatti, su calcio d’angolo in favore dei rossoblu, Giorgio Chiellini colpisce Tomiyasu con una gomitata. Il calciatore ospite resta a terra dolorante, ma il direttore di gara fischia un fallo in attacco alla squadra emiliana. Scoppia la polemica sui social. Il giornalista Carlo Alvino ha postato un tweet che ha dato il via al tam tam su Twitter: “Domanda all’Istituto Luce: rivedremo la gomitata di Chiellini in faccia a Tomiyasu in area, dove al posto del rigore è stato fischiato il fallo per i bianconeri?”.

La credibilità della classe arbitrale ( ieri era rigore , oggi no) https://t.co/sFHPuCubBY — dave (@daves80) January 24, 2021

Arbitro #Sacchi.

Rigore negato al Bologna, Arthur non espulso.

Disastroso, quindi perfetto.

Ad occhio farà carriera.#JuveBologna pic.twitter.com/oy70i9bJjU — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 24, 2021

#JuveBologna domanda all’Istituto Luce: rivedremo la gomitata di Chiellini in faccia a Tomiyasu in area, dove al posto del rigore è stato fischiato il fallo per i bianconeri? — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 24, 2021

LEGGI ANCHE >>> Arthur e McKennie condannano il Bologna: stop per Mihajlovic