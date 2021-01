Dembélé in rotta col Barcellona, Juventus pronta ad irrompere

L’avventura di Dembélé al Barcellona potrebbe essere ai titoli di coda, a distanza c’è lo sguardo attento della Juventus.

Quella di Ousmane Dembélé non è stata un’esperienza particolarmente brillante con la maglia del Barcellona. Arrivato nella stagione 2017/18, dopo aver mostrato grandi qualità con la maglia del Borussia Dortmund, il giocatore francese ha smarrito la strada della gloria.

Dopo 92 presenze dal suo arrivo in blaugrana, “soltanto” 25 gol e 19 assist all’attivo. Troppo poco per un giocatore che secondo alcuni sarebbe dovuto diventare l’erede di Neymar. La verità è che qualcuno in terra catalana sarebbe pronto a bollare Dembélé come un vero e proprio flop.

Il giocatore classe ’97, però, è giovanissimo e le possibilità di ripartire sono concrete. Provare a dare di più con la maglia blaugrana, oppure decidere di mollare gli ormeggi per nuove esperienze.

Dembélé via dal Barcellona, alla finestra c’è la Juventus

Per Dembélé c’è un bivio importante, al momento, che potrebbe decidere i risvolti della sua carriera. Il giocatore, infatti, è in scadenza 2022 e a breve dovrà decidere se rinnovare con il Barcellona, e dunque legarsi nuovamente al club catalano per provare magari a scrivere pagine più importanti, oppure partire.

La scadenza del contratto – riporta il portale spagnolo Sport – potrebbe portare anche ad una svalutazione sostanziosa del cartellino, tanto da rendere invitante l’operazione. E tra le squadre interessate – si legge – c’è anche la Juventus, pronta a fiondarsi sull’attaccante qualora decidesse effettivamente di non rinnovare.