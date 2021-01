Continuano le buone notizie per Pirlo e la Juventus, che dopo aver vinto il primo trofeo stagionale recuperano un giocatore fondamentale, De Ligt.

È passata solo una settimana da quello che forse è stato il momento più basso della stagione bianconera, con la sconfitta inappellabile subita per mano degli acerrimi rivali dell’Inter a San Siro. Un 2-0 che ha mostrato una squadra non pronta per giocarsi il titolo con chi sta facendo corsa di testa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sembra strano dunque parlare della stessa Juventus in termini completamente opposti, ma nell’arco di 7 giorni abbiamo visto i ragazzi di Pirlo portare a casa la Supercoppa, al termine di una partita equilibrata con il Napoli, oltre al ritorno di elementi fondamentali della rosa.

Dopo il ritorno di Chiellini, ecco un’altro nome importante per il reparto arretrato

LEGGI ANCHE >>> Milik saluta i tifosi del Napoli con un video: “Qui ho pianto di gioia e dolore”

L’ultimo, ma solo in ordine cronologico, è il recupero del giovane difensore olandese Matthijs De Ligt, uno dei più importanti investimenti della Vecchia Signora negli ultimi anni. Un giocatore che è mancato molto, ma ha ricevuto i risultati sperati dal test sulla positività al Covid-19 ed è pronto quindi al rientro.

Pirlo ha a disposizione ora una rosa quasi completa, in attesa di eventuali mosse di mercato di Paratici. Il campionato è ancora lungo, dunque.