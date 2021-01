Alle ore 15 si accendono le luci sullo Stadio Bentegodi, l’Hellas di Juric ospita il Napoli di Gattuso per la 19^ giornata di Serie A.

Dopo la sconfitta contro la Juventus in Supercoppa, per il Napoli è tempo di ritrovare certezze sul campo. La buona notizia è il recupero di Victor Osimhen che compare anche tra i convocati ma che, con ogni probabilità, non troverà spazio oggi in campo. Di fronte c’è un Verona che già nelle scorse settimane ha dimostrato di essere un osso duro contro le grandi. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

