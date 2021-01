Napoli, Gattuso becca Insigne: messaggio diretto al capitano

Gennaro Gattuso ha commentato in conferenza stampa la sconfitta patita per mano del Verona, messaggio chiaro nei confronti di Insigne.

La sconfitta maturata oggi al Bentegodi per il Napoli di Gattuso è un ulteriore segnale d’allarme. La debacle in Supercoppa contro la Juventus ha acceso una spia in casa azzurra, legata soprattutto all’aspetto caratteriale dei partenopei.

In molti, infatti, hanno puntato il dito contro la gestione caratteriale della gara da parte del Napoli, contro la Juve ma anche oggi in presenza di un Verona ostico ma pur sempre alla portata.

Tra i giocatori apparsi tremendamente sotto tono c’è sicuramente Lorenzo Insigne. Dopo il rigore sbagliato in Supercoppa, si è parlato molto in settimane della reazione psicologia da parte del capitano del Napoli che, nella sfida di oggi, non è apparso particolarmente brillante.

Napoli, il messaggio di Gattuso per Insigne

Cosi anche Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa post partita, è stato imbeccato dai cronisti proprio sul momento del capitano. Una partita giocata con poca brillantezza, e la squadra azzurra che non ha girato nel modo giusto.

Gattuso si è lasciato andare ad un messaggio molto chiaro nei confronti di Insigne: “È il capitano e sono contento che la gente gli stia vicina. Fin qui ci ha dato una grande mano”, ha chiarito fin da subito l’allenatore.

Poi, però, quello che sembra uno sprono nei confronti di un giocatore come Insigne, da quale ci si aspetta molto di più: “Oggi non è stato brillantissimo, penso che debba voltare pagina, perché abbiamo bisogno del miglior Insigne”.