Nel giorno in cui la Juventus compie un passo importante verso la vetta della classifica, Pirlo parla dei suoi calciatori, in particolare Dybala.

È un Andrea Pirlo molto soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa dopo la partita giocata alle 12.30 contro il Bologna, vinta per 2-0 grazie alle reti di Arthur e McKennie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Significativo il fatto che a risolvere la situazione sia stato il centrocampo, il reparto più criticato da inizio stagione, con due reti messe a segno da nuovi acquisti che con il passare del tempo stanno guadagnando la fiducia dell’allenatore e dei tifosi.

Pirlo ha risposto alle domande dell’inviato di Calciomercato.it

Intervistato dall’inviato di Calciomercato.it, l’allenatore bianconero ha parlato del centrocampista brasiliano ex Barcellona in termini entusiastici, dichiarando che Arthur ha fatto una grande partita grazie alle sue qualità che “Gli altri centrocampisti in rosa non hanno”. Quando la conversazione si è spostata su Dybala e il suo rientro, il Maestro ha risposto così: “Valuteremo giorno dopo giorno le sue condizioni. Ha ancora qualche fastidio al ginocchio”.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter ha rifiutato lo scambio Dzeko-Eriksen con la Roma

C’è stato anche tempo per parlare di mercato. Pirlo ha dichiarato su questo fronte che la ricerca del quarto attaccante “Non è una priorità”, ma allo stesso tempo a aggiunto che la Juventus “Resta alla finestra”. Parole non chiare dunque, considerate le voci su un possibile arrivo di Dzeko dalla Roma.